Из-за россии: Макрон сделал неприятное для Украины заявление

Президент Франции снова заговорил о гарантиях безопасности для россии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением по поводу вступления Украины в НАТО. По его мнению, членство нашей страны в Североатлантическом альянсе в кремле будут расценивать "как конфронтацию".

Как пишет издание Le Figaro, со ссылкой на заявления французского президента, Макрон считает, что вступление Украины в НАТО является маловероятным сценарием, но выступает за предоставление гарантий безопасности нашей стране.

"С этой россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она испытала агрессию со стороны россии", — передает издание слова Макрона.

В тоже время президент Франции заявил, что гарантии безопасности необходимы и самой россии.

"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", — говорит Макрон.

Стоит отметить, что Макрон уже не первый раз говорит о необходимости предоставления гарантий безопасности россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Макрон продолжает поддерживать идею продолжения диалога с российским лидером.

Также мы сообщали о том, какие вопросы обсудил Зеленский с Макроном и Байденов во время телефонного разговора.