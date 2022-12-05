путина нельзя изолировать, войну закончат переговоры: Макрон дал интервью об Украине

Макрон продолжает поддерживать идею продолжения диалога с российским лидером

Один из европейских лидеров, который поддерживает регулярные контакты с российским диктатором владимиром путиным — президент Франции Эммануель Макрон. Он обсуждает с ним разные вопросы вплоть до гражданской атомной энергетики. Еще до российского вторжения президент Франции ездил в россию, чтобы отговорить путина от войны. Он верил в такую возможность.

Об этом Макрон рассказал в интервью CBS News. "Телеграф" выбрал основные цитаты французского лидера про Украину.

О вторжении россии в Украину

Макрон назвал решение россии начать полномасштабную войну огромной ошибкой. Он отметил, что есть два нюанса: "Первый заключается в том, чтобы не уважать международное право и нарушать все принципы. Это убивает доверие. А, во-вторых, потому что, наверное, они допустили много ошибок в оценке собственных возможностей и возможностей Украины". .

Об атаках на гражданскую инфраструктуру

Президент Франции назвал обстрелы гражданской инфраструктуры военными преступлениями. Он отметил, что путина нужно привлечь к ответственности. Макрон рассказал о роли Франции: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений и это то, что мы делаем — отправляем в Украину полицию и экспертов". Макрон призвал международное сообщество начать судебное разбирательство.

Про общение с путиным

Известный своими разговорами с российским лидером Макрон считает, что важно сохранять прямой контакт с путиным."Лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить этот прямой канал. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он", — говорит французский президент.

Об окончании войны и международной поддержке

Президент Франции понимает, что путин и россия используют энергию и продовольствие в качестве оружия. Макрон считает, что российский президент сделал ставку на усталость от войны и санкций в Европе, но давления на Украину не ожидается.

"Я думаю, что важно донести до украинцев мысль о том, что это им решать, и единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта на земле", — сказал Макрон в ответ на вопрос о способе окончания войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии не демонстрируют готовности садиться за стол переговоров, враг все еще надеется заставить украинцев согласиться на выгодные ему условия. Условия Украины предельно просты — вывести войска, выплатить репарации и выполнить несколько других пунктов.