Обещание мира для агрессора: зачем Макрон просит гарантии безопасности для РФ, и что это значит для Украины

Президент Франции в очередной раз продемонстрировал готовность договариваться с Владимиром Путиным и призвал к этому другие государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на днях сделал громкое заявление о путях разрешения российско-украинского конфликта. Политик считает, что странам НАТО необходимо задуматься о гарантиях безопасности, которые они смогут предоставить России, когда она согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом он заявил 3 декабря в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос о новой архитектуре безопасности в Европе после завершения войны.

"Телеграф" разбирался, о каких "гарантиях безопасности" для агрессора могла идти речь, и какое влияние на коллективный Запад будут иметь очередные дипломатические заигрывания лидера Франции с Владимиром Путиным.

Россия как гарант опасности

Пока комитет Сената США по международным отношениям одобряет резолюцию о признании действий России геноцидом против украинского народа, Макрон призывает политических лидеров позаботиться о безопасности России, ведь, по его словам, Путин неоднократно выражал опасения, что "НАТО приближается к его дверям".

"Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", – заявил президент Франции.

Стоит отметить, что вопрос расширения границ НАТО и угроза безопасности России, которую оно якобы в себе несет, активно использовались Кремлем как аргумент для оправдания вооруженной агрессии против Украины. В частности, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения Россия выдвинула требования о так называемых "гарантиях безопасности", среди которых — отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО и запрет размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращение военной инфраструктуры НАТО в Европе до 1997 года. года.

Тогда члены Альянса назвали эти условия неприемлемыми, однако заявили о возможности обсуждения с РФ вопроса ограничения вооружений и размещения отдельных видов систем в приграничных регионах.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона усилили российскую информационную операцию. Требуя гарантий безопасности, Кремль провоцирует частичный демонтаж НАТО и предоставление РФ права вето на будущее расширение альянса.

"Гарантии безопасности, которые Украина, НАТО и остальная Европа примут от России после неспровоцированной и жестокой захватнической войны Кремля против Украины, могут быть более уместной темой для разговора для западных лидеров, рассматривающих возможность переговоров с Москвой", — отметили аналитики ISW.

В ответ на предложение Эмманюэля Макрона глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия перечислил условия, при которых Украина готова обеспечить России гарантии безопасности. Для этого РФ должна покинуть территорию нашей страны, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие, написал Арахамия в Telegram.

Ядерное разоружение в качестве главного условия для предоставления РФ гарантий безопасности назвал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter чиновник предложил подписать соответствующий договор в Будапеште. Очевидно, здесь есть отсылка к Будапештскому меморандуму, который Россия нарушила.

Единственная гарантия безопасности, на которую может рассчитывать Кремль, – это гуманизм европейской судебной системы, которая не предусматривает смертной казни для осужденных трибуналом в Гааге, уверен Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатия? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Вопрос — гарантировать безопасность мира от т.н. России, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружный, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем", — написал Данилов в Twitter.

Реакция мира

После девяти месяцев войны в Украине заявление президента Франции о предоставлении гарантий безопасности России ожидаемо было воспринято международным сообществом как подыгрывание кремлевскому режиму и вызвало волну критики со стороны западных политиков.

Так, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, выходом из украинского конфликта может быть только предоставление гарантий безопасности Украине.

"Президент (Байден – прим. ред.) считает, что вопросы безопасности, которые нас больше всего волнуют, — это вопрос безопасности Украины. Украина не представляла угрозы ни для кого, и особенно для России. Нет никаких оправданий и никаких доказательств для заявлений России о том, что ее безопасность была под угрозой. Безопасности Украины угрожала и угрожает Россия, и на этом мы сосредоточены", — заявил представитель Белого дома.

В том, что именно Россия должна предоставлять гарантии безопасности другим государствам, уверен глава МИД Польши Марцин Пшидач. По его словам, РФ является агрессором, уничтожающим международный порядок. Однако сейчас она "старыми советскими методами" пытается подавать все наоборот.

"Именно Россия нападает на другие страны, именно она является ревизионистским государством, и именно она сегодня угрожает безопасности. Если кому-то нужны гарантии безопасности против агрессивной российской политики, то они нужны Украине и странам Центральной и Восточной Европы", — подчеркнул Пшидач.

В то же время, среди европейских политиков нашлись и те, кто поддержал стремление Макрона учитывать интересы России в сфере безопасности, пишет DW. Так, по словам главы оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, тот факт, что эта "давно назревшая инициатива" была высказана не в Берлине, а в Париже, свидетельствует о несостоятельности правящей правительственной коалиции ФРГ.

В свою очередь депутат Бундестага от Левой партии Ян Корте заявил, что предложение Эмманюэля Макрона требует внимательного изучения, а лидер немецких Левых Мартин Ширдеван приветствовал заявление президента Франции и призвал срочно провести мирные переговоры, "чтобы положить конец этой несчастной войне".

Мотивы Макрона и последствия для Украины

Стоит отметить, что Эмманюэль Макрон уже не в первый раз вызывает шквал критики со стороны международного сообщества из-за своей лояльности к путинскому режиму. В мае 2022 года президент Франции пытался выступить посредником между Украиной и Россией, предложив Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.

В ответ украинский лидер заявил, что пока Европа ищет подход к Путину и РФ, складывается ситуация, подобная той, когда Гитлеру разрешили думать о новом распределении мира.

"Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но без всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое», — заявил Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что лидер Франции является серьезной фигурой в высших политических кругах, его заявление о гарантиях безопасности для РФ не способно повлиять ни на партнерские отношения между Украиной и Францией, ни на позицию коллективного Запада в отношении российской агрессии в целом, считает политический аналитик Олег Лесной.

По словам эксперта, Эмманюэль Макрон, как и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, действительно относится к России с большим пиететом, то и дело толкающим его на контроверсионные заявления. В то же время, прозападность лидера Франции не должна вызывать сомнений и гарантирует Украине поддержку, согласно международному праву.

"Слово Макрона о гарантиях безопасности было скорее фигурой речи и демонстрацией его намерений в очередной раз "сохранить лицо" Владимиру Путину. Следует понимать, что такая позиция продиктована в том числе желанием президента Франции в будущем восстановить экономические связи с Россией", — заметил политолог в комментарии "Телеграф".

Бесспорно, призывы к возобновлению диалога с РФ из уст мировых лидеров наносят ущерб украинским интересам в информационном пространстве. Однако западная политика носит коллективный характер, поэтому общие векторы определяются совместно, и не могут зависеть от личных предпочтений одного из партнеров.

Однако если в будущем вопросы гарантий безопасности для России все же будут предметно обсуждаться, первое, чего потребует страна-агрессор — это блокирование членства Украины в НАТО.

По словам военного эксперта, полковника Олега Жданова, сценарий, при котором эти условия все же будут выполнены, отвергать не следует. Ведь консолидированность коллективного Запада наблюдается только во время проведения международных встреч и форумов. После их завершения мировые лидеры нередко делают заявления, противоречащие избранному сообща курсу.

"Франция — это рупор Ватикана, который хочет сохранить Россию, чтобы продолжать управлять на Европейском континенте, не пуская туда англосаксов. Не исключаю, что Макрон готов принести Украину "в жертву" по вопросу нашего членства в НАТО, чтобы удовлетворить требования РФ и наладить с ней отношения", — считает военный эксперт.

В то же время, заявление лидера Франции беспрецедентно: президент ядерного государства требует гарантий безопасности для другого ядерного государства, которое стало агрессором. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, такое поведение Макрона демонстрирует его желание найти свое место в политической архитектуре Европы и мира после завершения его президентской каденции.

"Оценивая его высказывания, важно понимать, что он представитель новой политической элиты и является заложником западной политической культуры. В этой системе всегда есть место для диалога, даже с тем, кто тебе не нравится", — пояснил эксперт в комментарии "Телеграф".

По словам Магды, инициатива президента Франции не может быть использована в качестве рычага влияния на Украину при принятии решений по ее вступлению в ЕС, НАТО или одобрению выплаты репараций от страны-агрессора. Ведь такая позиция не выдерживает критики, основанной на законах логики.

"Российская агрессия с точки зрения международного права беспрецедентна. Лучшая гарантия безопасности — это дезинтеграция Российской Федерации. Не существуя в сегодняшнем виде, это государство не сможет ни на кого нападать", — считает эксперт.