путіна не можна ізолювати, війну закінчать переговори: Макрон дав інтерв’ю про Україну

Макрон продовжує підтримувати ідею продовження діалогу з російським лідером

Один із європейських лідерів, який підтримує регулярні контакти з російським диктатором володимиром путіним, — президент Франції Еммануель Макрон. Він обговорює з ним різні питання аж до цивільної атомної енергетики. Ще до російського вторгнення президент Франції їздив до росії, щоб відмовити путіна від війни. Він вірив у таку можливість.

Про це Макрон розповів в інтерв’ю CBS News. "Телеграф" обрав основні цитати французького лідера про Україну.

Про вторгнення росії в Україну

Макрон назвав рішення росії розпочати повномасштабну війну величезною помилкою. Він зазначив, що є два нюанси: "Перший полягає в тому, щоб не поважати міжнародне право і порушувати всі принципи. Це вбиває довіру. А, по-друге, тому, напевно, вони припустилися багатьох помилок в оцінці власних можливостей та можливостей України"...

Про атаки на цивільну інфраструктуру

Президент Франції назвав обстріл цивільної інфраструктури воєнними злочинами. Він зазначив, що путіна потрібно притягти до відповідальності. Макрон розповів про роль Франції: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів і це те, що ми робимо — відправляємо в Україну поліцію та експертів". Макрон закликав міжнародну спільноту розпочати судовий розгляд.

Про спілкування з путіним

Відомий своїми розмовами з російським лідером Макрон вважає, що важливо зберігати прямий контакт із путіним. "Найкращий спосіб відновити взаємодію — це зберегти цей прямий канал. Ізоляція — це найгірше, особливо для такого лідера, як він", — каже французький президент.

Про закінчення війни та міжнародну підтримку

Президент Франції розуміє, що путін і росія використовують енергію та продовольство як зброю. Макрон вважає, що російський президент зробив ставку на втому від війни та санкцій у Європі, але тиску на Україну не очікується.

"Я думаю, що важливо донести до українців думку про те, що це їм вирішувати, і єдиний спосіб знайти рішення — це переговори. Я не бачу військового варіанту на землі", — сказав Макрон у відповідь на питання про спосіб закінчення війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії не демонструють готовності сідати за стіл переговорів, ворог все ще сподівається змусити українців погодитися на вигідні йому умови. Умови України дуже прості — вивести війська, виплатити репарації та виконати кілька інших пунктів.