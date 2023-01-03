Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и путиным: названа дата

Лидеры трех стран поговорят по телефону 4 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее раскритиковал россию за несоблюение договоренностей в Ираке, созвонится с президентами россии и Украины. Детали переговоров не сообщаются.

Информацией поделилось турецкое издание Hurriyet со ссылкой на представителя президента Ибрагима Калина.

Телефонный разговор с Владимиром Зеленским и владимиром путиным состоится в среду, 4 декабря. Тема разговоров и подробности не сообщаются.

В Кремле уже подтвердили запланированный на завтра звонок Реджепа Эрдогана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Эммануэль Макрон снова заговорил о гарантиях безопасности для россии, несмотря на обстрелы Украины.