Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами

Оперативно про головне 2 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 313 днів. Окупанти продовжують намагатися тиснути практично по всій лінії фронту на Донбасі, але аналітики вже почали помічати, що через брак боєприпасів кількість обстрілів зменшилася десь утричі. Проблеми у росіян спостерігаються і з ракетами, яких, за оцінками ГУР, у них залишилося приблизно на два-три масовані удари. Водночас окупанти продовжують тероризувати українців іранськими дронами і хоча їх постійно перехоплюють українські сили ППО, але схоже, що росіян це не зупиняє.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 січня 2023 року, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:16 У Києві та області працює ППО. Повідомляється про "приземлення" 2 дронів.

00:00 Окупанти знову запустили по Україні чергову партію "шахедів", за попередньою інформацією частина з них відправлена у бік Києва

Інформація за 30 грудня доступна у зведенні: Війна — день 310: росіяни атакують дронами та намагаються позбавити Україну світла під Новий рік.

З даними за 31 грудня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 311: ЗСУ досягли успіху на Луганщині, а росіяни продовжують тероризувати мирних українців".

Про те, що відбувалося 1 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 312: ворог продовжує обстріли, але українці мають намір битися до Перемоги.