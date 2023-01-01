Росіянам справді бракує ракет: у розвідці сказали, скільки ще масових атак чекати Україні

Країна-агресор продовжує виробництво снарядів, але воно не таке потужне, як раніше

Переддень Нового року ознаменувався для українців черговою масованою ракетною атакою росіян. Та попри серйозність обстрілів, масштабність використання окупантами боєприпасів значно знизилилася. У Головному управлінні розвідки переконані, що це — ще одне свідчення критичного дефіциту снарядів у російської армії. Швидше за все, наявного у ворога запасу може вистачити ще на два-три удари.

Про це представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів в ефірі національного телемарафону. На його думку, найбільше росіянам не вистачає балістичних ракет, а також боєприпасів, які використовуються бойовою авіацією.

"Наближаються до закінчення запаси "Калібрів". Набагато зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія — це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час", — переконаний військовослужбовець.

Варто зазначити, що також йшла мова про балістичні ракети "Іскандер". І хоча в розвідці стверджують, що довгий час атак із використанням такої зброї не було, реалії останніх днів демонструють дещо іншу картину.

Вночі 30 грудня один із "Іскандерів" пошкодив інфраструктуру містечка на Чернігівщині, про що повідомляв очільник ОВА В'ячеслав Чаус. А 31 числа ворог обстріляв такими ракетами й Миколаївщині. За інформацією голови обласної адміністрації Віталія Кіма, було застосовано щонайменше шість екземлярів подібного озброєння. Додамо, що випущені вони були не по військовим об'єктам, а по житловому сектору, у тому числі приватному. Є пошкодження будинків і автомобілів, поранення дістали кілька людей.

Будинки зруйновані, у землі величезні вирви

Дісталося й автомобілю

Додамо, що новорічна ніч теж не минула без сигналів повітряної тривоги для всієї України. Втім, уночі противник використовував здебільшого дрони-"шахеди", атакувавши ракетами лише Київщину. "Телеграф" більш детально розповідав про наслідки удару по столиці.