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Горіло підприємство: озвучено деталі нічної атаки на Дніпро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У ніч на 2 січня на Дніпропетровщині було гучно Новина оновлена 02 січня 2023, 08:09
У ніч на 2 січня на Дніпропетровщині було гучно. Фото telegraf.com.ua

Обласний центр атакували одразу і безпілотниками, і ракетою

У ніч на понеділок, 2 січня, російські окупанти атакували не лише Київ, а й Дніпро — сили протиповітряної оборони збили кілька дронів і ракету, проте без наслідків не обійшлося.

Про це вранці проінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини ворог спрямував три дрони-камікадзе та ракету типу Х-59МК2.

Ракету збили зовсім поряд із Дніпром, а "шахеди" — у Кам’янському та Дніпровському районах області, які розташовані поряд з обласним центром.

У Верхівцевській ТГ Кам’янського району уламки дрону впали на приватне підприємство, що спричинило пожежу. Станом на ранок вогонь уже загасили.

Кам’янський та Дніпровський райони на карті Дніпропетровської області
Кам’янський та Дніпровський райони на карті Дніпропетровської області

Крім того, в області ворог також обстріляв із тяжкої артилерії Нікопольський район, була пошкоджена база відпочинку, обійшлося без постраждалих.

Варто зауважити, що також ворог цієї ночі здійснив серію атак на Київську область — над одним Києвом збили 22 повітряні цілі, проте було пошкоджено енергетичні об’єкти та запровадили аварійні відключення.

Як повідомляв "Телеграф", ніч видалася неспокійною не лише для українців, — в росії теж стався цілий шквал "бавовни".

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