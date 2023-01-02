Горіло підприємство: озвучено деталі нічної атаки на Дніпро

Обласний центр атакували одразу і безпілотниками, і ракетою

У ніч на понеділок, 2 січня, російські окупанти атакували не лише Київ, а й Дніпро — сили протиповітряної оборони збили кілька дронів і ракету, проте без наслідків не обійшлося.

Про це вранці проінформував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини ворог спрямував три дрони-камікадзе та ракету типу Х-59МК2.

Ракету збили зовсім поряд із Дніпром, а "шахеди" — у Кам’янському та Дніпровському районах області, які розташовані поряд з обласним центром.

У Верхівцевській ТГ Кам’янського району уламки дрону впали на приватне підприємство, що спричинило пожежу. Станом на ранок вогонь уже загасили.

Кам’янський та Дніпровський райони на карті Дніпропетровської області

Крім того, в області ворог також обстріляв із тяжкої артилерії Нікопольський район, була пошкоджена база відпочинку, обійшлося без постраждалих.

Варто зауважити, що також ворог цієї ночі здійснив серію атак на Київську область — над одним Києвом збили 22 повітряні цілі, проте було пошкоджено енергетичні об’єкти та запровадили аварійні відключення.

Як повідомляв "Телеграф", ніч видалася неспокійною не лише для українців, — в росії теж стався цілий шквал "бавовни".