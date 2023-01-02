Чергова атака дронів та дуже багато "бавовни" в росії: новини, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Друга ніч нового 2023 року поспіль минає для українців дуже неспокійно, — ворог знову атакував Україну дронами, але не обійшлося і без потужної "бавовни" в росії.

"Телеграф" коротко зібрав новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічні вибухи на Дніпропетровщині

Над Дніпропетровською та Запорізькою областями вночі було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро, — інформує повітряне командування "Схід".

Нічна атака на Київ та область

На Київщину вночі спрямували кілька хвиль дронів-шахедів.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків був вибух, постраждав 19-річний хлопець, який наступив по необережності на уламки скла і порізав стопу.

За майже 4 години повітряної тривоги над Києвом було попередньо збито 20 повітряних цілей, — повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В результаті нічного обстрілу столиці були пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Бавовна" в Макіївці

У новорічну ніч Сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів.

Російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

"Бавовна" на Брянщині

Вранці 2 січня "український безпілотник атакував" об’єкт енергопостачання у Климівському районі Брянської області росії, — повідомляє губернатор олександр богомаз.

Климівський район Брянської області росії на карті

"Бавовна" в Воронежі

Вночі також гриміли вибухи на аеродромі "Балтімор" в Воронежі, де знаходиться бойова авіація рф, — про це масово повідомляють місцеві канали.

Аеродром "Балтімор" в Воронежі на карті

"Бавовна" під Мелітополем

Близько 05:30 між селищами Мирний та Півничний під Мелітополем було чутно гучний вибух, після чого в окупантів почалася паніка, — місцевий канал пише, що прилетіло по місцю дислокації ворога.

Селища Мирне та Північне на карті Мелітопольського району

Оперативно слідкувати за всіма подіями дня на фронті ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами.