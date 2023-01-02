Чергова атака дронів та дуже багато "бавовни" в росії: новини, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Друга ніч нового 2023 року поспіль минає для українців дуже неспокійно, — ворог знову атакував Україну дронами, але не обійшлося і без потужної "бавовни" в росії.
"Телеграф" коротко зібрав новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.
Нічні вибухи на Дніпропетровщині
Над Дніпропетровською та Запорізькою областями вночі було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро, — інформує повітряне командування "Схід".
Нічна атака на Київ та область
На Київщину вночі спрямували кілька хвиль дронів-шахедів.
У Деснянському районі внаслідок падіння уламків був вибух, постраждав 19-річний хлопець, який наступив по необережності на уламки скла і порізав стопу.
За майже 4 години повітряної тривоги над Києвом було попередньо збито 20 повітряних цілей, — повідомляє Київська міська військова адміністрація.
В результаті нічного обстрілу столиці були пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Бавовна" в Макіївці
У новорічну ніч Сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів.
Російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
"Бавовна" на Брянщині
Вранці 2 січня "український безпілотник атакував" об’єкт енергопостачання у Климівському районі Брянської області росії, — повідомляє губернатор олександр богомаз.
"Бавовна" в Воронежі
Вночі також гриміли вибухи на аеродромі "Балтімор" в Воронежі, де знаходиться бойова авіація рф, — про це масово повідомляють місцеві канали.
"Бавовна" під Мелітополем
Близько 05:30 між селищами Мирний та Півничний під Мелітополем було чутно гучний вибух, після чого в окупантів почалася паніка, — місцевий канал пише, що прилетіло по місцю дислокації ворога.
Оперативно слідкувати за всіма подіями дня на фронті ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами.