"Бавовни" на енергооб’єктах несподівано перейшли на територію росії

У Брянській області черговий вибух. Цього разу на об’єкті енергопостачання у Климівському районі. Місцевий губернатор уже встиг звинуватити у всьому Україну.

Згідно з повідомленням голови регіону олександра богомаза, вранці 2 січня український безпілотник нібито атакував об’єкт. Попередньо ніхто не постраждав, крім самого об’єкта енергопостачання. "У селищі відсутня електрика", — написав богомаз і назвав удар "раптовим".

Пізніше стало відомо про масштабну пожежу на РЕМ у Климівському районі. У мережі з’явилися перші фото полум’я. У коментарях місцеві жителі пишуть, що немає не лише електрики, а й водопостачання.

Горить РЕМ у Климівському районі

Климівський район межує з Україною з півночі та знаходиться поблизу кордону з Білоруссю. З Брянської області регулярно заявляють про нібито обстріл з боку ЗСУ.

Климівський район на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про вибухи у Воронежі. У районі аеродрому пролунало кілька гучних звуків, за відгуками місцевих — на схожих на петарди чи салюти. Все відбувалося на околицях військового аеродрому, але керівництво області вважає за краще не коментувати те, що відбувається.