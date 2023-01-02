Укр

Обвиняют "украинский беспилотник": в россии ЧП на энергообъекте (карта и фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Жители района без электричества несколько часов
Жители района без электричества несколько часов

"Хлопки" на энергообъектах неожиданно перешли на территорию россии

В Брянской области очередной взрыв. В этот раз на объекте энергоснабжения в Климовском районе. Местный губернатор уже успел обвинить во всем Украину.

Согласно сообщению главы региона александра богомаза, утром 2 января украинский беспилотник якобы атаковал объект. Предварительно — никто не пострадал, кроме самого объекта энергоснабжения. "В поселке отсутствует электричество", — написал богомаз и назвал удар "внезапным".

Позднее стало известно про масштабный пожар на РЭС в Климовском районе. В сети появились первые фото пламени. В комментариях местные жители пишут, что нет не только электричества, но и водоснабжения.

Горит РЭС в Климовском районе
Горит РЭС в Климовском районе

Климовский район граничит с Украиной с севера и находится вблизи границы с Беларусью. Из Брянской области регулярно заявляют про якобы обстрелы со стороны ВСУ.

Климовский район на карте
Климовский район на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал про взрывы в Воронеже. В районе аэродрома раздались несколько громких звуков, по отзывам местных — на похожих на петарды или салюты. Все происходило в окрестностях военного аэродрома, но руководство области предпочитает не комментировать происходящее.

Теги:
#Россия #Взрыв #Беспилотник #Брянская область