Так із NASAMS ще ніхто не лупив: як сили ППО захищали українців у Новий рік

Наші військові ледве встигали перезаряджати NASAMS

У новорічну ніч українські військові та за допомогою сучасних засобів ППО NASAMS спритно знищували іранські дрони, які російські окупанти запускали на мирні міста.

Наші воїни добре освоїли NASAMS і у святкову ніч під час атаки змогли показати, що українське небо під надійним захистом. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили", — наголосив Ігнат.

За його словами, такого досвіду застосування цього ЗРК ніхто не має, щоб під час бою перезаряджати комплекс та знищувати повітряні цілі. Це, своєю чергою, свідчить про те, що у наших військових їх мало. Тобто ракети є, а ЗРК замало.

"Це ще один сигнал нашим партнерам — наскільки спритно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання", — додав Юрій Ігнат.

Водночас у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України повідомили, що ніч із 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в новорічну ніч над столицею України було збито 32 повітряні цілі.