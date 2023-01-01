Так из NASAMS еще никто не лупил: как силы ПВО защищали украинцев в Новый год

Наши военные едва успевали перезаряжать NASAMS

В новогоднюю ночь украинские военные с помощью современных средств ПВО NASAMS ловко уничтожали иранские дроны, которые российские оккупанты запускали на мирные города.

Наши воины хорошо освоили NASAMS и в праздничную ночь, во время атаки, смогли показать, что украинское небо под надежной защитой. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Видим, что небо было действительно под надежной защитой. Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили", — подчеркнул Игнат.

По его словам, такого опыта применения данного ЗРК никто не имеет, чтобы во время боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это в свою очередь говорит о том, что у наших военных их мало. То есть ракеты есть, а ЗРК недостаточно.

"Это еще один сигнал нашим партнерам — насколько ловко и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые всего несколько недель назад проходили обучение", — добавил Юрий Игнат.

В то же время в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины сообщили, что ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новогоднюю ночь над столицей Украины было сбито 32 воздушных цели.