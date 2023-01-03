Від таблеток - до житла: в Україні з’явиться масштабна програма допомоги ветеранам

Уряд має намір допомогти ветеранам швидше адаптуватися до мирного життя

Уряд Україна має намір у 2023 році затвердити нову стратегію для ветеранів бойових дій, яка дозволить їм перейти від військової служби до мирного життя.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegrаm-каналі, програма буде націлена на військовослужбовців і включатиме реалізацію їхніх основних потреб.

Насамперед це стосується можливостей продовження військової кар’єри, а також перенавчання на цивільні спеціалізації та підтримки ветеранського бізнесу.

Окрім того, очікується, що програма буде спрямована на забезпечення потреб військовослужбовців у житлі, що включать компенсацію іпотечних відсотків та фінансового лізингу.

Також Шмигаль зазначив, що стратегія також має включати безкоштовну трирівневу психологічну підтримку та забезпечення медичної допомоги.

За задумом Кабміну, реалізація цієї стратегії має бути завершена цього року.

"Наші ветерани — це наша гордість. І держава створюватиме для них найкращі можливості", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які пенсії та надбавки можуть розраховувати українські військовослужбовці.