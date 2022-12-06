Пенсії військовослужбовцям: на які суми можуть розраховувати наші бійці

Які пенсії належать українським військовим

В Україні у 2022 році було прийнято деякі зміни у законодавстві щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які брали участь у захисті нашої країни від російського вторгнення.

Як повідомляє "Odessa-life", українські кадрові військовослужбовці мають право на отримання пенсії за вислугу років. А це означає, що при наявності необхідної кількості стажу, піти на заслужений відпочинок можна у 45 років і навіть раніше.

Розмір таких пенсій коливається від 50 до 70% від грошового забезпечення військового, а учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи будуть виплачувати 100%.

Якщо у військового немає вислуги років, але є статус УБД, то він може вийти на пенсію у 55 років, а розмір виплат у такому разі призначається у розмірі не нижче 210% прожиткового мінімуму. Станом на 1 грудня 2022 року ця сума дорівнює 4395,30 грн.

Однією з головних змін у пенсійному законодавстві було те, що статус УБД зможуть отримати не лише військовослужбовці ЗСУ, а й члени територіальної оборони. Хоча на практиці для них отримати цей статус є дуже проблематично, але в уряді обіцяють доопрацювати це питання.

Крім того, у 2022 році була підвищена пенсія по інвалідності. Тепер для військовослужбовців вона становить від 40 до 100% грошового забезпечення залежно від ступеня інвалідності.

Якщо інвалідність було отримано під час бойових дій, то ця сума призначається у розмірі не менше:

5025 грн для І групи;

4610 грн для ІІ групи;

4396 грн для ІІІ групи;

Залежно від звання та посади ці суми можуть збільшитись на 10-30%. Крім того, ці пенсії підлягають індексації, проте відповідного порядку поки що не було прийнято.

Ще один важливий документ було прийнято у листопаді. Він передбачає, що період перебування у полоні для військовослужбовців зараховуватиметься до стажу. Пенсійні внески за них сплачує держава.

Ще один важливий нюанс стосується військовослужбовців, які мають особливі заслуги перед Україною. Якщо військовослужбовця нагороджено званням Героя України, орденом "Золота Зірка", орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів або орденом княгині Ольги трьох ступенів, то він може розраховувати на доплату до пенсії у розмірі 70% прожиткового мінімуму.

Проте з 1 січня 2023 року цю суму буде піднято до від однієї до трьох мінімальних зарплат, тобто становитиме не нижче 6700 гривень.

Як повідомлялося раніше, 1 грудня в Україні було проведено чергове підвищення пенсій, однак виплати підняли далеко не всім громадянам похилого віку, які мають право на отримання грошей від держави.