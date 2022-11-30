Тарифи на ЖКГ, субсидії по-новому, зростання пенсій – чого чекати українцям у грудні

Грудень для українців не готує надто великих потрясінь

У четвер, 1 грудня, почнеться зима і разом з нею в житті українців розпочнеться низка змін, здебільшого позитивних. "Телеграф" розбирався чого саме варто чекати з настанням зими.

Тарифи ЖКГ залишаться незмінними, але чи буде тепло – питання

Найважливіше питання для зими – опалення та те, скільки за нього доведеться заплатити. І відповіді на ці запитання є досить неоднозначними. Так, у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Простіше кажучи, зростання цін на газ та опалення можна не побоюватися, щоправда, через сильні ракетні удари окупантів по об’єктах критичної інфраструктури з теплопостачанням у багатьох місцях України є серйозні проблеми. Але, як би там не було, платити за нього більше точно не доведеться. Наприклад, абоненти "Нафтогазу" продовжать платити 7,96 гривень за 1 кубометр газу.

Ціна на воду та електроенергію хоч і не закріплена мораторієм, але зростати швидше за все також не буде, наприклад, за світло, за його наявності, доведеться заплатити

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Субсидії тепер через Пенсійний фонд

Якщо ж вам таки не вистачає грошей на оплату комунальних послуг, то можна скористатися субсидією, яку тепер із грудня оформлятиме Пенсійний фонд України. Так, за словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, з 1 грудня субсидію можна буде оформити у:

в адміністрації своєї територіальної громади;

у Центрі надання адміністративних послуг;

в органах соціального захисту;

направити документи поштою на адресу органу соціального захисту;

оформити субсидію у "Дії".

у сервісному центрі ПФУ.

При цьому 2,4 млн домогосподарств, які вже отримують субсидії та пільги, можуть не турбуватися та нікуди не йти – вони отримають свої виплати автоматично.

Пенсії зростуть

Безперечно, найприємнішою новиною для українських пенсіонерів стане зростання пенсії. Так, оскільки зросте прожитковий мінімум, це автоматично збільшить мінімальну пенсію на 66 грн до 2093 грн на місяць і на 660 гривень до 20 930 гривень, які отримують максимальну пенсію.

Також зростуть пенсії за особливі заслуги перед Україною, пенсіонерам молодше 70 років, ліквідатору аварії на ЧАЕС та низці інших категорій.

Також у грудні може різко змінитися курс долара, тому бажаючим перевести накопичення в іноземну валюту краще поспішити.