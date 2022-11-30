Тарифы на ЖКХ, субсидии по-новому, рост пенсий – чего ждать украинцам в декабре

Декабрь для украинцев не готовит слишком больших потрясений

В четверг, 1 декабря, начнется зима и вместе с ней в жизни украинцев начнутся ряд изменений, в основном позитивных. "Телеграф" разбирался чего именно стоит ждать с приходом зимы.

Тарифы ЖКХ останутся прежними, но будет ли тепло – вопрос

Самый важный вопрос для зимы – отопление и то, сколько за него придется заплатить. И ответы на эти вопросы довольно неоднозначны. Так, в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Проще говоря, роста цен на газ и отопление можно не опасаться, правда, из-за сильных ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры с теплоснабжением во многих местах Украины серьезные проблемы. Но, как бы то ни было, платить за него больше точно не придется. К примеру абоненты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривен за 1 кубометр газа.

Цена на воду и электроэнергию хотя и не закреплена мораторием, но расти скорее всего также не будет, к примеру, за свет, при его наличии, придется заплатить

за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Субсидии теперь через Пенсионный фонд

Если же вам все-таки не хватает денег на оплату коммунальных услуг, то можно воспользоваться субсидией, которую теперь с декабря будет оформлять Пенсионный фонд Украины. Так, по словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, с 1 декабря субсидию можно будет оформить в:

в администрации своей территориальной общины;

в Центре предоставления административных услуг;

в органах социальной защиты;

направить документы почтой по адресу органа социальной защиты;

оформить субсидию в "Дії".

в сервисном центре ПФУ.

При этом 2,4 млн домохозяйств, которые уже получают субсидии и льготы, могут не беспокоиться и никуда не идти – они получат свои выплаты автоматически.

Пенсии вырастут

Несомненно, самой приятной новостью для украинских пенсионеров станет рост пенсии. Так, поскольку вырастет прожиточный минимум, это автоматически увеличит минимальную пенсию на 66 грн до 2093 грн в месяц и на 660 гривен до 20 930 гривен получающих максимальную пенсию.

Также вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной, пенсионерам младше 70 лет, ликвидатора аварии на ЧАЭС и ряду других категорий.

Также в декабре может резко измениться курс доллара, так что желающим перевести накопления в иностранную валюту лучше поспешить.