Субсидии будем получать по-новому: что и когда изменится в порядке назначения и получения

Зимой оформить субсидию и получить ее станет чуть проще, так обещают в Минсоцполитике

В условиях продолжающейся более 8 месяцев полномасштабной военной агрессии рф против Украины и начала нового отопительного сезона пройдет реформирование системы назначения и получения субсидий и льгот.

Как пишет "Апостроф", уже с 1 декабря все вопросы назначения и выплаты субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг возьмет на себя Пенсионный Фонд Украины.

Как будет происходить назначение, а также выплата субсидий и льгот, рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире "Громадського радио".

Где оформлять субсидию

По словам замминистра до 1 декабря субсидию можно оформить:

в администрации своей территориальной общины;

в Центр предоставления административных услуг;

в органы социальной защиты;

направить документы почтой по адресу органа социальной защиты;

оформить субсидию в "Дії".

Как подчеркнул Виталий Музыченко, с 1 декабря дополнительно можно будет оформить субсидию в сервисном центре ПФУ, то есть число точек для обращения за назначением субсидий только вырастет, заверил чиновник.

Впрочем, 2,4 млн домохозяйств, которые уже получают субсидии и льготы, могут не беспокоиться и никуда не идти – они получат свои выплаты автоматически.

Когда обращаться за субсидией

Дата обращения за субсидией никак не ограничена. Если потребитель считает, что он нуждается в помощи государства для оплаты услуг ЖКХ и имеет право на это, он может обратиться за ее назначением.

Единственное, о чем следует помнить – если обращение будет сделано по истечении 2 месяцев с начала отопительного периода, после 15 ноября, субсидия будет назначена уже с будущего отопительного сезона.

Тем временем в условиях будущей тяжелой зимы, которую будут усугублять атаки оккупантов, могут возникнуть проблемы с теплом, но есть лайфхаки, которые помогут его сберечь.