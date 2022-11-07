Субсидії отримуватимемо по-новому: що і коли зміниться в порядку призначення та отримання

Взимку оформити субсидію та отримати її стане трохи простіше, так обіцяють у Мінсоцполітиці.

В умовах повномасштабної військової агресії Росії, що триває понад 8 місяців, проти України і початку нового опалювального сезону пройде реформування системи призначення та отримання субсидій і пільг.

Як пише "Апостроф", уже з 1 грудня усі питання призначення та виплати субсидій та пільг на оплату комунальних послуг візьме на себе Пенсійний Фонд України.

Як відбуватиметься призначення, а також виплата субсидій та пільг, розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі Громадського радіо.

Де оформляти субсидію

За словами заступника міністра, до 1 грудня субсидію можна оформити:

в адміністрації своєї територіальної громади;

до Центру надання адміністративних послуг;

до органів соціального захисту;

направити документи поштою на адресу органу соціального захисту;

оформити субсидію у "Дії".

Як наголосив Віталій Музиченко, з 1 грудня додатково можна буде оформити субсидію у сервісному центрі ПФУ, тобто кількість точок для звернення за призначенням субсидій лише зросте, запевнив чиновник.

Втім, 2,4 млн домогосподарств, які вже отримують субсидії та пільги, можуть не турбуватися та нікуди не йти – вони отримають свої виплати автоматично.

Коли звертатись за субсидією

Дата звернення за субсидією не обмежена. Якщо споживач вважає, що він потребує допомоги держави для оплати послуг ЖКГ та має право на це, він може звернутися за її призначенням.

Єдине, про що слід пам’ятати – якщо звернення буде зроблено через 2 місяці з початку опалювального періоду, після 15 листопада субсидія буде призначена вже з майбутнього опалювального сезону.

Тим часом в умовах майбутньої важкої зими, що посилюватиме атаки окупантів, можуть виникнути проблеми з теплом, але є лайфхаки, які допоможуть його зберегти.