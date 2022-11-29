5 способов согреться во время отключения электроэнергии и тепла зимой
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Внутри дома можно создать теплую зону
В Украине в результате обстрелов россиян целый город в Винницкой области остался без отопления. При этом по стране продолжаются проблемы с электроснабжением.
"Телеграф" собрал пять простых советов, как согреться в таких условиях. Одним из решений может стать приобретение генератора, но с ним нужно обращаться с предельной осторожностью и использовать только вне дома. Есть и другие способы сохранить тепло.
- Одним из способов согрева называют лагерь внутри дома. Поставить палатку или забраться для сна в спальный мешок может стать отличным выходом в случае чрезвычайной ситуации с отоплением.
- Оставайтесь на южной стороне дома и ограничьте используемое пространство. Соберитесь все в одной комнате либо помещении, где меньше всего сквозняков. Она может быть рядом с ванной, что практично. Если в ней не окон — не беда, главное не использовать нагревательные системы, выделяющие углекислый газ. Лучше изолировать новое пространство — закрыть окна и подсунуть под двери защиту от сквозняков, а большие дверные проемы завесить одеялами.
- Утеплите свой пол. Ковер это отличное решение. Если его нет, на пол лучше положить одеяла или матрасы.
- Если вам нужно согреться или зарядить устройства это можно сделать в автомобиле. Важно, чтобы при заведенном двигателе он стоял не в гараже, а на улице.
- Одевайтесь во много слоев. Синтетические ткани не впитывают пот и они предпочтительнее для нижнего слоя, шерсть также подходит. Из флисового пледа можно сделать утеплитель обернув вокруг талии или подмышками и накину свободные концы на плечи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из способов уменьшить потери тепла — хорошо утеплить двери и окна. В странах, где зима более сурова чем в Украине есть свои способы подготовиться к ней и жить в морозы.