5 способов согреться во время отключения электроэнергии и тепла зимой

Внутри дома можно создать теплую зону

В Украине в результате обстрелов россиян целый город в Винницкой области остался без отопления. При этом по стране продолжаются проблемы с электроснабжением.

"Телеграф" собрал пять простых советов, как согреться в таких условиях. Одним из решений может стать приобретение генератора, но с ним нужно обращаться с предельной осторожностью и использовать только вне дома. Есть и другие способы сохранить тепло.

Одним из способов согрева называют лагерь внутри дома. Поставить палатку или забраться для сна в спальный мешок может стать отличным выходом в случае чрезвычайной ситуации с отоплением. Оставайтесь на южной стороне дома и ограничьте используемое пространство. Соберитесь все в одной комнате либо помещении, где меньше всего сквозняков. Она может быть рядом с ванной, что практично. Если в ней не окон — не беда, главное не использовать нагревательные системы, выделяющие углекислый газ. Лучше изолировать новое пространство — закрыть окна и подсунуть под двери защиту от сквозняков, а большие дверные проемы завесить одеялами. Утеплите свой пол. Ковер это отличное решение. Если его нет, на пол лучше положить одеяла или матрасы. Если вам нужно согреться или зарядить устройства это можно сделать в автомобиле. Важно, чтобы при заведенном двигателе он стоял не в гараже, а на улице. Одевайтесь во много слоев. Синтетические ткани не впитывают пот и они предпочтительнее для нижнего слоя, шерсть также подходит. Из флисового пледа можно сделать утеплитель обернув вокруг талии или подмышками и накину свободные концы на плечи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из способов уменьшить потери тепла — хорошо утеплить двери и окна. В странах, где зима более сурова чем в Украине есть свои способы подготовиться к ней и жить в морозы.