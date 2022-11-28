Повышение пенсий 1 декабря: кому ждать прибавки

Максимальная надбавка составит 660 грн

В Украине с 1 декабря вырастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В связи с этим повышается минимальная пенсия. Кроме нее растут еще и другие выплаты.

Как сообщает "Телеграф" опираясь на данные госбюджета — прожиточный минимум вырастет на 66 грн до 2093 грн в месяц. Повышение пенсий коснется тех, кто получает минималку (на 66 грн), максимальную пенсию (на 660 грн) и тех, у кого есть сверхурочный стаж и надбавки к пенсиям (донорские, ветеранские и другие).

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Вырастет минимальная пенсия для тех, кто младше 70 лет и имеет стаж в 30/35 лет у женщин и мужчин соответственно. Это повышение будет одним из крупных — на 200 грн до 2500 грн. Правда ощутят его в основном те, кто младше 65 лет.

Пенсия по потере кормильца вырастет у нескольких категорий. Пенсионная "минималка" в связи с потерей кормильца — военного составит 4186 грн, а шахтера при стаже 15 лет — 6279 грн. Претендовать на выплату могут нетрудоспособные родственники, дети и другие категории получателей.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС при расчете пенсий по инвалидности будет применяться формула в которой будет учитываться современная средняя зарплата по стране, что также повлечет повышение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине в 2023 году не будут повышать социальные стандарты, которые могут повлиять на сумму пенсии — запланирована только индексация в марте. Денег на выплаты должно хватить — их частично предоставили международные доноры.