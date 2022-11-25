Что делать, если не хватило стажа до пенсии: кто и как может получить соцпомощь

Что нужно для начисления соцпомощи

В Украине граждане имеющие более 15 лет страхового стажа, а также достигшие определённого законодательством возраста имеют право на начисление пенсионных выплат. Однако, существует категория украинцев, которые не смогли или не успели заработать необходимое количество стажа.

Как передает издание "На пенсии", в таком случае эти граждане смогут рассчитывать на специальную помощь от государства, которая предусмотрена постановлением Кабмина от 27.12.2017 №1098.

Что необходимо для начисления помощи

Достичь пенсионного возраста (60 лет для мужчин и женщин);

Наличие не менее 15 лет страхового стажа;

Не иметь пенсионных или других выплат;

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Размер таких выплат в настоящий момент составляет 2027 грн, а з 1 декабря — 2093 грн. Сообщается, чтобы начать получать помощь от государства необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или ЦНАП.

Какие документы нужно иметь при себе

заявление;

паспорт;

идентификационный код;

справка о наличии страхового стажа;

право на доходы и имущественное состояние за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения по назначению временной помощи;

копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц);

информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что приближается последний в этом году перерасчет пенсий. Кому, когда и насколько повысят выплаты.

Также мы сообщали о том, почему в Украине ряд пенсионеров перестал получать выплаты.