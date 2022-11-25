Пенсии по инвалидности: кто может претендовать и как оформить

От чего зависит размер пенсии по инвалидности и как она назначается.

В Украине существуют четыре вида пенсии, но получать можно только одну. Что касается пенсий по инвалидности, то она назначается лицам, утратившим трудоспособность.

Как отмечает ПФУ, причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Размер такой пенсии исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2300 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2100 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2027 грн.

Для получения выплат следует обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины и написать соответствующее заявление. Также можно это сделать онлайн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление о назначении пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.

Отметим, что ранее "Телеграф" рассказывал, что начисленную пенсию умершего родственника можно получить в наследство. Для этого следует обратиться в ПФУ.

Также вы можете узнать, кто из украинцев может претендовать на получение пенсии даже при отсутствии страхового стажа.