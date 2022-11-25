Пенсії по інвалідності: хто може претендувати та як оформити

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності та як вона призначається.

В Україні існують чотири види пенсії, але отримувати можна лише одну. Щодо пенсій по інвалідності, то вона призначається особам, які втритили працездатність.

Як зазначає ПФУ, причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Розмір такої пенсії обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 100 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 027 грн.

Для отримання виплат потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду України і написати відповідну заяву. Також можна зробити це онлайн.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею.

Зазаначимо, що раніше "Телеграф" розповідав, що нараховану пенсію померлого родича можна отримати у спадок. Для цього потрібно звернутись до ПФУ.

Також ви можете дізнатися, хто з українців може претендувати на отримання пенсії навіть за відсутності страхового стажу.