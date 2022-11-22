Ряд украинских пенсионеров перестали получать выплаты: эксперт объяснил почему

Для возобновления выплат нужно лично подать заявление в Пенсионный фонд.

Украинским пенсионерам с декабря 2022 года обещают повысить пенсию. Однако, несмотря на это, некоторые граждане жалуются, что вовсе перестали получать выплаты. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, почему это может произойти и что делать в подобных ситуациях.

Кто может перестать получать пенсионные выплаты

С проблемой отсутствия выплат столкнулись пенсионеры, которые после 24 февраля выехали за границу. По словам эксперта, причиной подобного могла послужить законодательная норма, согласно которой выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда, прекращается на все время проживания человека пенсионного возраста за пределами страны. Исключением могут стать случаи, предусмотренные международными договорами Украины.

По словам Коробкина, выплаты не будут прекращаться, если человек покинул страну ненадолго: уехал в командировку или в отпуск, решил проведать родственников. Пенсионный фонд может об этом даже не узнать.

Когда могут перестать платить пенсию

По закону украинские пенсионеры должны получать пенсии каждый месяц:

по месту жительства в пределах Украины, указанном в заявлении;

через почту или на банковские карты.

Однако для предотвращения чрезмерных выплат, ПФУ использует систему мониторинга. О чем следует помнить?

В случае истечения срока банковской карты, выплату пенсии автоматически перенаправляют на почту. О происходящем банки сообщают в ПФУ. Если человек не забирает свою пенсию на почте дольше, чем 6 месяцев, начисление выплат полностью прекращается. Если пенсионер не снимает деньги со своей пенсионной карты больше года, банк также сообщает об этом в ПФУ и выплаты прекращаются.

Ряд украинских пенсионеров, в том числе выехавших за границу, не знают о подобных правилах и поэтому жалуются на отсутствие выплат, объясняет Коробкин.

Как возобновить выплату пенсий

Эксперт объяснил, что для возобновления выплат пенсионер должен лично подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Начисленные суммы пенсии, которые человек не получил, могут быть выплачены максимум за три последних года.

Часть суммы (не более чем за 12 месяцев) выплачивается сразу, а остальная сумма — ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии.

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