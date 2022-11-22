Ряд українських пенсіонерів перестали отримувати виплати: експерт пояснив чому

Для поновлення виплат потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду.

Українським пенсіонерам з грудня 2022 року обіцяють підвищити пенсію. Однак, незважаючи на це, деякі громадяни скаржаться, що перестали отримувати виплати. Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, чому це може статися і що робити в подібних ситуаціях.

Хто може перестати отримувати пенсійні виплати

З проблемою відсутності виплат зіткнулися пенсіонери, котрі після 24 лютого виїхали за кордон. За словами експерта, причиною подібного могла послужити законодавча норма, згідно з якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду, припиняється на весь час проживання людини пенсійного віку за межами країни. Винятком можуть бути випадки, передбачені міжнародними договорами України.

За словами Коробкіна, виплати не припинятимуться, якщо людина залишила країну ненадовго: поїхала у відрядження або у відпустку, вирішила провідати родичів. Пенсійний фонд може про це навіть не дізнатися.

Коли можуть перестати платити пенсію

За законом українські пенсіонери мають отримувати пенсії щомісяця:

за місцем проживання в межах України, зазначеною у заяві;

через пошту чи банківські картки.

Однак для запобігання надмірним виплатам ПФУ використовує систему моніторингу. Про що слід пам’ятати?

У разі закінчення терміну банківської картки виплату пенсії автоматично перенаправляють на пошту. Про те, що відбувається, банки повідомляють у ПФУ. Якщо людина не забирає свою пенсію на пошті довше, ніж 6 місяців, нарахування виплат повністю припиняється. Якщо пенсіонер не знімає гроші зі своєї пенсійної картки більше року, банк також повідомляє про це у ПФУ та виплати припиняються.

Низка українських пенсіонерів, у тому числі тих, що виїхали за кордон, не знають про подібні правила і тому скаржаться на відсутність виплат, пояснює Коробкін.

Як відновити виплату пенсій

Експерт пояснив, що для поновлення виплат пенсіонер має особисто подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Нараховані суми пенсії, які людина не отримала, можуть бути виплачені максимум за останні три роки.

Частина суми (не більше ніж за 12 місяців) виплачується одразу, а решта суми — щомісячно рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

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