В декабре повысят пенсию: кому положена большая прибавка

Часть пенсионеров не получили повышения в октябре и могут рассчитывать на него в декабре

В Украине с 1 декабря повышают прожиточный минимум для нетрудоспособных. Вместе с ним вырастет и минимальная пенсия. Но не только — повышение запланировано еще для ряда категорий. Одна из них получит наибольшую прибавку.

Как рассказал консультант издания "На пенсии" Сергей Коробкин, согласно планам повышение пенсии до 2500 запланировано для пенсионеров младше 70 лет, у которых есть полный стразовой стаж в 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Таким образом минимальная пенсионная выплата вырастет сразу на 200 грн.

Есть некоторые нюансы. Доступно повышение только для тех, кто не работает. Также оно коснется в основном только недавно вышедших на пенсию — людей младше 65 лет, ведь для тех кто старше с 1 октября установлена минимальная пенсия в 2680 грн. Если у вас стажа меньше чем 30 или 35 лет расстраиваться не стоит — уровень "минималки" все равно повысится, пропорционально наличию стажа.

Повышения пенсий, кроме вышеперечисленной категории коснутся тех, кто получает максимальную и минимальную пенсии, имеет сверхурочный стаж, получает ветеранские и другие надбавки к пенсии, ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, а также часть пенсий о потере кормильца, в частности для шахтеров и для военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из родственников может претендовать на пенсию по потере кормильца. Подсчитать какая сумма пенсии положена можно заранее.