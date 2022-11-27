У грудні підвищать пенсію: кому належить більша надбавка

Частина пенсіонерів не отримали підвищення у жовтні та можуть розраховувати на нього у грудні

В Україні з 1 грудня підвищують прожитковий мінімум для непрацездатних. Разом із ним зросте й мінімальна пенсія. Але не лише підвищення заплановано ще для низки категорій. Одна з них отримає найбільше збільшення.

Як розповів консультант видання "На пенсії" Сергій Коробкін, згідно з планами підвищення пенсії до 2500 заплановано для пенсіонерів молодше 70 років, які мають повний стразовий стаж у 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Таким чином, мінімальна пенсійна виплата зросте відразу на 200 грн.

Є деякі нюанси. Доступне підвищення лише для тих, хто не працює. Також воно торкнеться в основному лише тих, хто нещодавно вийшов на пенсію — людей молодших 65 років, адже для тих, хто старше з 1 жовтня встановлено мінімальну пенсію в 2680 грн. Якщо у вас стажу менш як 30 або 35 років засмучуватися не варто — рівень "мінімалки" все одно підвищиться, пропорційно наявності стажу.

Підвищення пенсій, крім вищезгаданої категорії, торкнуться тих, хто отримує максимальну та мінімальну пенсії, має понаднормовий стаж, отримує ветеранські та інші надбавки до пенсії, ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю, а також частину пенсій про втрату годувальника, зокрема для шахтарів та для військових.

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