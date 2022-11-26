Пенсий в ноябре больше не будет: что запланировали власти на 2023

Помощь для социальных пенсий и выплат ожидают из-за границы

Украинцы в ноябре могли подать заявлении на повышение пенсии, если их упустили во время роста выплат в октябре. Но этот срок подошел к концу, как и финансирование пенсий на ноябрь.

Как отчитались в Пенсионном фонде, 25 ноября был последний день финансирования пенсий текущего месяца. На выплаты гражданам направили 50,9 млрд грн. Это на 300 тысяч гривен больше, чем за предыдущий месяц.

Ближайшее повышение пенсий грядет в декабре — оно касается сразу трех категорий получателей. Наиболее массовое повышение касается роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и выплат, связанных с ним.

Многих украинцев волнует вопрос обеспечения социальных выплат и пенсий в 2023 году — в правительстве их успокаивают, что на эти цели средства находят у международных партнеров. Так, на пенсии, помощь ВПО, людям с инвалидностью, зарплаты бюджетника пойдут средства из выделенного транша от Европарламента на сумму 18 млрд евро. Также помощь Украине выделили в США(4,5 млрд в виде грантов для прямой бюджетной поддержки), Канаде (облигации Ukraine sovereignty bonds), МБРР — правительство утвердило еще 500 млн долларов для поддержки малообеспеченных граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 повышение пенсии запланировано только в рамках индексации. Тем кто только собирается на пенсию, понадобится больше лет стажа.