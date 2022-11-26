Пенсій у листопаді більше не буде: що запланувала влада на 2023 рік

Допомога для соціальних пенсій та виплат очікують з-за кордону

Українці у листопаді могли подати заяву на підвищення пенсії, якщо їх упустили під час зростання виплат у жовтні. Але цей термін добіг кінця, як і фінансування пенсій на листопад.

Як відзвітували у Пенсійному фонді, 25 листопада був останній день фінансування пенсій цього місяця. На виплати громадянам направили 50,9 млрд грн. Це на 300 тисяч гривень більше ніж за попередній місяць.

Найближче підвищення пенсій настає у грудні — воно стосується одразу трьох категорій отримувачів. Найбільш масове підвищення стосується зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та виплат, пов’язаних із ним.

Багатьох українців хвилює питання забезпечення соціальних виплат та пенсій у 2023 році — в уряді їх заспокоюють, що на цю мету кошти знаходять у міжнародних партнерів. Так, на пенсії, допомогу ВПО, людям з інвалідністю, зарплати бюджетника підуть кошти із виділеного траншу від Європарламенту на суму 18 млрд євро. Також допомогу Україні виділили в США (4,5 млрд у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки), Канаді (облігації Ukraine sovereignty bonds), МБРР — уряд затвердив ще 500 млн доларів для підтримки малозабезпечених громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році підвищення пенсії заплановано тільки в рамках індексації. Тим, хто тільки збирається на пенсію, знадобиться більше років стажу.