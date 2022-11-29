5 способів зігрітися під час відключення електроенергії та тепла взимку
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Усередині будинку можна створити теплу зону
В Україні внаслідок обстрілів росіян ціле місто на Вінниччині залишилося без опалення. При цьому країною продовжуються проблеми з електропостачанням.
"Телеграф" зібрав п’ять простих порад, як зігрітися за таких умов. Одним із рішень може стати придбання генератора, але з ним потрібно поводитися з граничною обережністю та використовувати лише поза домом. Є й інші методи зберегти тепло.
- Одним із способів зігрівання називають табір усередині будинку. Поставити намет або забратися для сну в спальний мішок може стати чудовим виходом у разі надзвичайної ситуації з опаленням.
- Залишайтеся на південній стороні будинку і обмежте простір, що використовується. Зберіться все в одній кімнаті або приміщенні, де найменше протягів. Вона може бути поруч із ванною, що практично. Якщо в ній не вікон — не біда, головне не використовувати нагрівальні системи, що виділяють вуглекислий газ. Краще ізолювати новий простір — закрити вікна та підсунути під двері захист від протягів, а великі дверні отвори завісити ковдрами.
- Утепліть свою підлогу. Килим це відмінне рішення. Якщо його немає, на підлогу краще покласти ковдри чи матраци.
- Якщо вам потрібно зігрітися або зарядити пристрої, це можна зробити в автомобілі. Важливо, щоб за заведеного двигуна він стояв не в гаражі, а на вулиці.
- Одягайтеся у багато шарів. Синтетичні тканини не вбирають піт і вони краще для нижнього шару, шерсть також підходить. З флісового пледа можна зробити утеплювач обернувши навколо талії або пахвами і накину вільні кінці на плечі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один із способів зменшити втрати тепла – добре утеплити двері та вікна. У країнах, де зима суворіша, ніж в Україні, є свої способи підготуватися до неї і жити в морози.