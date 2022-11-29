5 способів зігрітися під час відключення електроенергії та тепла взимку

Усередині будинку можна створити теплу зону

В Україні внаслідок обстрілів росіян ціле місто на Вінниччині залишилося без опалення. При цьому країною продовжуються проблеми з електропостачанням.

"Телеграф" зібрав п’ять простих порад, як зігрітися за таких умов. Одним із рішень може стати придбання генератора, але з ним потрібно поводитися з граничною обережністю та використовувати лише поза домом. Є й інші методи зберегти тепло.

Одним із способів зігрівання називають табір усередині будинку. Поставити намет або забратися для сну в спальний мішок може стати чудовим виходом у разі надзвичайної ситуації з опаленням. Залишайтеся на південній стороні будинку і обмежте простір, що використовується. Зберіться все в одній кімнаті або приміщенні, де найменше протягів. Вона може бути поруч із ванною, що практично. Якщо в ній не вікон — не біда, головне не використовувати нагрівальні системи, що виділяють вуглекислий газ. Краще ізолювати новий простір — закрити вікна та підсунути під двері захист від протягів, а великі дверні отвори завісити ковдрами. Утепліть свою підлогу. Килим це відмінне рішення. Якщо його немає, на підлогу краще покласти ковдри чи матраци. Якщо вам потрібно зігрітися або зарядити пристрої, це можна зробити в автомобілі. Важливо, щоб за заведеного двигуна він стояв не в гаражі, а на вулиці. Одягайтеся у багато шарів. Синтетичні тканини не вбирають піт і вони краще для нижнього шару, шерсть також підходить. З флісового пледа можна зробити утеплювач обернувши навколо талії або пахвами і накину вільні кінці на плечі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із способів зменшити втрати тепла – добре утеплити двері та вікна. У країнах, де зима суворіша, ніж в Україні, є свої способи підготуватися до неї і жити в морози.