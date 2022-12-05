В Україні з 1 грудня підняли пенсії: названо три категорії осіб

Індексовану пенсію будуть виплачувати з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати

З 1 грудня в Україні було проведено чергове підвищення пенсій, однак виплати підняли далеко не всім літнім громадянам, які мають право на отримання грошей від держави.

Пенсійний фонд України пояснив, хто може очікувати індексації виплат. Як виявилося, пощастили усього лише трьом категоріям громадян. Як повідомляє Фонд, відбулося:

підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн;

для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн; встановлення мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн;

непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн; зміна показника середньої заробітної плати, який застосовують при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

У Фонді пояснили, що перерахунки пенсій здійснюються автоматично без додаткових звернень пенсіонерів. Індексовану пенсію будуть виплачувати з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що у грудні 2022 року в Україні збільшується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Саме до цього показника "підв’язано" більшість пенсійних виплат. Враховуючи це, у певних категорій пенсіонерів зростуть пенсії в останній раз у поточному році.