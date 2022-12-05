В Украине с 1 декабря подняли пенсии: названы три категории лиц

Индексированную пенсию будут выплачивать с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты

С 1 декабря в Украине было проведено очередное повышение пенсий, однако выплаты подняли далеко не всем пожилым гражданам, имеющим право на получение денег от государства.

Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может ожидать индексации выплат. Как оказалось, повезло всего лишь трем категориям граждан. Как сообщает Фонд, произошло:

повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 грн до 2093 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 грн до 2093 грн; установление минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн;

неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн; изменение показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

В Фонде объяснили, что перерасчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров. Индексированную пенсию будут выплачивать с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты.

Ранее сайт Телеграф писал, что в декабре 2022 года в Украине увеличивается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Именно к этому показателю "подвязаны" большинство пенсионных выплат. Учитывая это, у определенных категорий пенсионеров увеличатся пенсии в последний раз в текущем году.