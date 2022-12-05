Субсидії в Україні: на які суми розраховувати українцям у 2023 році

Призначати, нараховувати та виплачувати субсидії та пільги буде Пенсійний фонд

По житлові субсидії щотижня додатково звертається приблизно 15-20 тисяч домогосподарств. На відповідні потреби бюджетом цього року передбачено 37,9 млрд грн. На 2023 рік закладають приблизно аналогічні показники, що дозволить забезпечити повноцінне фінансування житлових субсидій для українців.

З 1 січня 2023 року призначатиме, нараховуватиме і виплачуватиме субсидії та пільги Пенсійний фонд. Середній розмір субсидій становитиме 1700-1800 гривень на місяць. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Розрахунок субсидій відбувається виходячи з доходу за перший, другий квартал, які передують тому кварталу, коли людина звертається. Це обумовлено податковою звітністю, яка сьогодні є у нашій країні. Зазначається, що розрахунок субсидій залежить від кожного домогосподарства.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону повідомила, що отримати субсидію зможуть також громадяни, які отримують допомогу з безробіття, а також громадяни, які у період воєнного часу втратили роботу. Якщо людина зареєстрована як безробітна, її середньомісячний сукупний дохід за сумою призначеної допомоги з безробіття за повний місяць враховується замість доходів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про низку причин, через які українцям можуть відмовити в отриманні субсидії.