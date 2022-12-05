Субсидии в Украине: на какие суммы рассчитывать украинцам в 2023 году

Назначать, начислять и выплачивать субсидии и льготы будет Пенсионный фонд

За жилищными субсидиями еженедельно дополнительно обращается примерно 15-20 тысяч домохозяйств. На соответствующие нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37,9 млрд грн. На 2023 год закладывают примерно аналогичные показатели, что позволит обеспечить полноценное финансирование жилищных субсидий для украинцев.

С 1 января 2023 года назначать, начислять и выплачивать субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. Средний размер субсидий будет составлять 1700-1800 гривен в месяц. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Расчет субсидий происходит, исходя из дохода за первый, второй квартал, которые предшествуют тому кварталу, когда человек обращается. Это обусловлено налоговой отчетностью, которая сегодня есть в нашей стране. Отмечается, что расчет субсидий зависит от каждого домохозяйства.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона сообщила, что получить субсидию смогут также граждане, получающие пособие по безработице, а также граждане, которые в период военного времени потеряли работу. Если человек зарегистрирован как безработный, его среднемесячный совокупный доход по сумме назначенного пособия по безработице за полный месяц учитывается вместо доходов.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о ряде причин, по которым украинцам могут отказать в получении субсидии.