В Україні змінили механізм виплати субсидій - кого торкнуться нововведення

Зміни набрали чинності з 1 грудня

У жовтні-листопаді ПФУ (Пенсійний фонд України) виплачував українцям фінансову допомогу, котра була нарахована органами соцзахисту, проте вже з 1 грудня система частково зміниться. Зокрема, абсолютно всі функції, котрі стосуються надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) перейдуть в обов'язок ПФУ.

Відповідну інформацію в ефірі всеукраїнського щоденного телемарафону озвучив очільник відомства Євгеній Капінус. Згідно з його словами, українцям перейматися через зміну умов виплат пільг не варто, адже вони їх не відчують, адже складнощів бути не повинно.

Він також додав, що, якщо громадянам субсидія була призначена раніше і вони отримували ці виплати упродовж певного часу, то зараз їм звертатися нікуди не потрібно, адже так званий перерахунок відбуватиметься автоматично. А от українці, які дотепер пільги не отримували, оформлюватимуть їх через ПФУ.

"Людина буде подавати заяву і декларацію через відділення Пенсійного фонду, через громади, інші установи, крім соцзахисту, в електронному вигляді або у вигляді листа", – пояснив глава відомства.

Крім того, очільник ПФУ додав, що з 1 грудня призначення субсидій не відбуватиметься за територіальним підходом, мовляв, зараз відомство застосовуватиме виключно екстериторіальний механізм.

"Людина може звертатися до будь-яких відділень на будь-якій території, де їй буде зручно, і отримувати відповідно призначення субсидії", – підсумував Капінус.

До уваги читачів: отримати субсидію може кожен громадянин, родина котрого витрачає на оплату "комуналки" понад 15% своїх доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні українцям, аби просто оформити субсидію навіть не покидаючи власного дому.