Можна подати заяву, не виходячи з дому: які документи потрібні для отримання субсидії

Подати заяву на субсидію можна як онлайн, так і прийшовши до органу соцзахисту, ЦНАП або ПФУ

З 1 грудня в Україні питаннями субсидій опікується також Пенсійний фонд. Отримати субсидію може кожен українець чи сім’я, якщо витрати на оплату комуналки перевищують у середньому 15% доходу сім’ї.

Для того, щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи та витрати. Серед додаткових документів, які можуть знадобитися: договір про оренду житла, довідки про доходи (якщо про прибуток із декларації не знають ДФС та ПФУ), довідку ВПО, інші документи, наприклад про проживання когось із сім’ї за іншою адресою, оплату там житла, акти огляду житлових умов

Подати заяву на отримання субсидії можна поштою до органу соцзахисту (до 30 листопада), особисто прийшовши до виконавчого органу громади чи ЦНАП, через портал "Дія" (будь-якого місяця), поштою, особисто в сервісному центрі або через вебпортал послуг Пенсійного фонду (з 1 грудня 2022 року).

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 грудня багатьом українцям також почнуть виплачувати вищі пенсії — прожитковий мінімум змінюється на 66 грн у бік збільшення. Також зростають пенсійні виплати і для інших категорій.