Можно подать заявление не выходя из дома: какие документы нужны для получения субсидии

Подать заявление на субсидию можно как онлайн, так и прийдя в орган соцзащиты, ЦНАП или ПФУ

С 1 декабря в Украине вопросами субсидий занимается также Пенсионный фонд. Получить субсидию может каждый украинец или семья, если траты на оплату коммуналки превышают в среднем 15 % дохода семьи.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление про назначение и предоставление жилищной субсидии и декларацию про доходы и траты. Среди дополнительных документов, которые могут понадобиться: договор про аренду жилья, справки о доходах (если про прибыль из декларации не знают ГФС и ПФУ), справку ВПЛ, другие документы, например про проживание кого-то из семьи по другому адресу, оплату там жилья, акты осмотра жилищных условий.

Подать заявление на получение субсидии можно по почте в орган соцзащиты (до 30 ноября), лично прийдя в исполнительный орган громады или ЦНАП, через портал "Дия" (в любой месяц), по почте, лично в сервисном центре или через вебпортал услуг Пенсионного фонда (с 1 декабря 2022).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 декабря многим украинцам также начнут выплачивать более высокие пенсии — прожиточный минимум меняется на 66 грн в сторону увеличения. Также растут пенсионные выплаты и для других категорий.