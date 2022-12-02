В Украине изменили механизм выплаты субсидий — кого коснутся нововведения

Изменения вступили в силу с 1 декабря

В октябре-ноябре ПФУ (Пенсионный фонд Украины) выплачивал украинцам финансовую помощь, начисленную органами соцзащиты, однако уже с 1 декабря система частично изменится. В частности, абсолютно все функции, касающиеся предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), перейдут в обязанность ПФУ.

Соответствующую информацию в эфире всеукраинского ежедневного телемарафона озвучил глава ведомства Евгений Капинус. Согласно его словам, украинцам переживать из-за изменения условий выплат льгот не стоит, ведь они их не испытают, ведь сложностей быть не должно.

Он также добавил, что если гражданам субсидия была назначена раньше и они получали эти выплаты в течение определенного времени, то сейчас им обращаться никуда не нужно, ведь так называемый перерасчет будет происходить автоматически. А вот украинцы, которые до этого льготы не получали, будут оформлять их через ПФУ.

"Человек будет подавать заявление и декларацию через отделения Пенсионного фонда, через общины, другие учреждения, кроме соцзащиты, в электронном виде или в виде письма", – пояснил глава ведомства.

Кроме того, глава ПФУ добавил, что с 1 декабря назначение субсидий не будет происходить по территориальному подходу, мол, сейчас ведомство будет применять исключительно экстерриториальный механизм.

"Человек может обращаться в любые отделения на любой территории, где ему будет удобно, и получать соответственно назначение субсидии", — подытожил Капинус.

К сведению читателей: получить субсидию может каждый гражданин, семья которого тратит на оплату "коммуналки" более 15% своих доходов.

Ранее Телеграф рассказывал, какие документы нужны украинцам, чтобы просто оформить субсидию даже не покидая собственного дома.