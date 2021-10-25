Субсидии и «красная зона» - как будет начисляться помощь от государства

Кабмин Украины разрешил жителям во время карантина тратить больше воды, газа и света, но не всем

Ситуация с коронавирусом в Украине резко ухудшилась, с 26 октября уже 9 областей окажутся в списке «красной зоны» эпидемиологической опасности, однако наряду с карантинными ограничениями, жители этих регионов получат и некоторые бонусы.

Потреблять можно будет больше

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины для жителей «красных зон» предусмотрена льгота по увеличению на 50% социальных нормативов на оплату централизованного водоснабжения и водоотведения, электроэнергии и природного газа.

Так, для «красной зоны» социальный норматив к примеру, на водоснабжение и водоотведение составит 5,4 кубометра на одного человека в месяц, против 3,6 кубометра, действующих в других регионах, не так затронутых коронавирусом.

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Иначе говоря, жители наиболее страдающих от коронавирусной инфекции и связанных с этим карантинных ограничений, регионов, могут рассчитывать на увеличение размера субсидии от государства.

Субсидия вырастет вдвое

Согласно действующей формуле расчета субсидии, последняя высчитывается как разница между платежами за жилищно-коммунальные услуги и обязательным платежом получателей субсидии.

Предположим, жилищно-коммунальные платежи за услуги для семьи в «желтой» карантинной зоне составляют 2000 гривен, а обязательный платеж – 1000 гривен. Таким образом ее субсидия составит 1000 гривен.

Если же такая семья проживает в «красной зоне», то за счет роста соцнормативов на потребление она может потратить на 50% больше воды, тепла, газа, света, то есть платеж за коммунальные услуги составит 3000. Однако обязательный платеж по-прежнему составит 1000 гривен, а субсидия вырастет до 2000 гривен.

Теперь жители областей «красной зоны» смогут тратить на 1 человека в месяц:

- воды для водоснабжения и водоотведения – 5,4 кубометра;

- природного газа – от 4,45 до 15,75 кубометров в зависимости от условий пользования топливом;

- от 275 до 330 кВт/час в месяц совокупно на всю семью в зависимости от условий пользования.

Впервые положение о росте соцнормативов на время действия карантина было принято Кабмином 25 марта 2020 года для всего населения Украины, а 11 августа правительство ограничило эту льготу лишь жителями «красных зон».

Наряду с ростом социальных нормативов для жителей «красных зон» льготу на оплату электроэнергии по сниженным тарифам лишились почти 600 тысяч украинских семей.