У субсидії відмовлять: хто не може претендувати на допомогу від держави

У кожному правилі є винятки та отримати субсидію в деяких випадках можливо

В Україні тим, хто отримував субсидію, її дію продовжують автоматично, а нові бажаючі отримати допомогу від держави можуть звернутися одразу до кількох інстанцій. Зазначимо, що є низка причин, через які у виплаті субсидії можуть відмовити.

Як повідомляє сайт Мінсоцполітики, до таких приводів належить, наприклад, площа житла. Якщо вона більша за 130 кв.м. для квартир або 230 кв.м для приватних будинків, за деякими винятками, наприклад, для дитячих будинків сімейного типу або якщо оформлено два і більше особистих рахунків, субсидія не призначається.

Серед причин можливої відмови у субсидії також:

Хтось зі складу домоволодіння чи членів сім’ї здійснив операцію на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Серед можливих — купівля нерухомого чи рухомого майна, оплата послуг із деякими винятками, отримання спадщини, благодійність, позика. Один із випадків виключення — якщо після продажу житла людина купує інше протягом пів року і це житло — єдине.

Хтось із складу домоволодіння або член сім’ї з тих, хто проживає на 1 число місяця початку дії субсидії, володіє більш ніж одним житлом. Тут також є виняток у вигляді приміщень у гуртожитках, права часткової чи спільної власності, із правом на спадщину за умови нездачі в оренду, розташування на окупованій росією території, знищеної під час російської агресії або отриманої дитиною-сиротою.

Якщо на 1 число місяця на рахунках людина має понад 100 тисяч гривень або облігації на аналогічну суму.

Якщо є транспортний засіб менш ніж 5-річну давність або кілька, з випуску яких не минуло 15 років (виняток — мопеди та причепи).

Якщо є повнолітній член домогосподарства, який не сплачує податки або не має доходів, що враховуються при нарахуванні субсидії за необхідний період у декларації доходів сім’ї. У цьому пункті також є винятки, наприклад, студенти, одержувачі соцвиплат, ув’язнені та інші категорії.

Якщо людина не повернула надмірну суму раніше нарахованої субсидії.

Якщо є борги з комунальних послуг за більш як 3 місяці та загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У такому разі можна відновити субсидію.

Якщо у домогосподарстві є боржники за аліментами.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди можна звернутися із заявою на отримання субсидії та які документи можуть знадобитися. З 1 грудня в отриманні українцями субсидій задіяно Пенсійний фонд.