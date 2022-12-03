В субсидии откажут: кто не может претендовать на помощь от государства

В каждом правиле есть исключения и получить субсидию в некоторых случаях возможно

В Украине тем, кто получал субсидию ее действие продляют автоматически, а новые желающие получить помощь от государства могут обратиться сразу в несколько инстанций. Отметим, что есть ряд причин, по которым в выплате субсидии могут отказать.

Как сообщает сайт Минсоцполитики, к таким поводам относится, например, площадь жилья. Если она больше 130 кв.м. для квартир или 230 кв.м для частных домов, за некоторыми исключениями, например — для детских домов семейного типа или если оформлено два и больше личных счетов, субсидия не назначается.

Среди причин вероятного отказа в субсидии также:

Кто-то из состава домовладения или членов семьи совершил операцию на превышающую 50 тысяч гривен сумму. Среди возможных — покупка недвижимого или движимого имущества, оплата услуг с некоторыми исключениями, получение наследства, благотворительность, займ. Один из случаев исключения — если после продажи жилья, человек покупает другое в течение полугода и это жилье — единственное.

Кто-то из состава домовладения или член семьи из проживающих на 1 число месяца начала действия субсидии владеет более чем одним жильем. Тут также есть исключение в виде помещений в общежитиях, права частичной или общей собственности, с правом на наследство при условии несдачи в аренду, расположение на оккупированной россией территории, уничтоженной в ходе российской агрессии или полученного ребенком-сиротой.

Если на 1 число месяца на счетах у человека есть больше 100 тысяч гривен или облигации на аналогичную сумму.

Если есть транспортное средство менее чем 5-летней давности или несколько, с выпуска которых не прошло 15 лет (исключение — мопеды и прицепы).

Если есть совершеннолетний член домохозяйства, который не платит налоги или у него нет доходов, что учитываются при начислении субсидии за требуемый период в декларации доходов семьи. В этом пункте также есть исключения, например студенты, получатели соцвыплат, заключенные и другие категории.

Если человек не вернул чрезмерную сумму ранее насчитанной субсидии.

Если есть долги по коммунальным услугам за более чем 3 месяца и общая сумма превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. В таком случае субсидию можно восстановить.

Если в домохозяйстве есть должники по алиментам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда можно обратиться с заявлением на получение субсидии и какие документы могут понадобиться. С 1 декабря в получении украинцами субсидий задействован Пенсионный фонд.