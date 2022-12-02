Деякі з українців можуть отримати допомогу у розмірі 3400 грн: кого це стосується
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На допомогу можуть розраховувати і дорослі та діти
У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну багато наших громадян можуть претендувати на грошову допомогу від держави чи інших організацій. Одним із видів такої допомоги є одноразова виплата сумою 3400 гривень.
У прес-службі Мінреінтеграції розповіли про те, що в рамках спільних проектів відомства, Укрпошти та міжнародних організацій мешканцям звільненого Херсона та області надається фінансова підтримка. Повідомляється, що громадяни, які пережили російську окупацію, можуть через Укрпошту отримати одноразову виплату у розмірі 1200 та 2200 готівкою на людину.
У Мінреінтеграції зазначили, що на допомогу можуть розраховувати як дорослі громадяни, так і діти.
"Списки на отримання коштів формують соціальні працівники органів місцевого самоврядування. Щоб отримати грошову підтримку, попередньо необхідно звернутись до відповідної місцевої ради", — розповіли у відомстві.
Крім того, подати заявку на допомогу можна і онлайн. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету, перейшовши за посиланнями. У разі виникнення додаткових питань громадяни можуть звертатися до цілодобової гарячої лінії: 15–48.
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