Підвищення пенсії у 2023 році: що потрібно знати

Пенсіонерам у 2023 році на суттєві підвищення розраховувати не варто

Українців у грудні очікує підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це спричинить зростання відразу кількох видів виплат. Але 2023 року ситуація на пенсійній ниві очікується інша.

Згідно з наявними даними, підвищення прожиткового мінімуму на 2023 рік не заплановано. Розраховувати на підвищення пенсій українці зможуть лише у березні під час індексації. Як зазначали у міністерстві соціальної політики, якщо ситуація в країні покращиться, гроші можуть бути спрямовані на соцвиплати додатково.

Що відомо про забезпечення пенсій на 2023 рік

Забезпечення пенсій та інших соціальних виплат, включаючи оплату роботи співробітників держустанов, відбуватиметься за допомогою коштів міжнародного співтовариства. Гроші на соцпотреби України вже виділили в ЄС, США, Канаді, Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Частина з них – прямі транші допомоги, а частина – у вигляді облігацій. У бюджеті України на пенсії заплановано 233 млрд грн.

Якого підвищення очікувати під час індексації

Індексації пенсій буде проведено в березні. Очікується, що підвищення не перевищить 2-3%. Грошей, виділених на соцвиплати, поки що не вистачає для серйозного підвищення пенсій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім відсутності кількох варіантів підвищення пенсій, в Україні змінюються у 2023 році та вимоги до стажу. Щоб вийти на відпочинок у 60 років потрібно буде мати 30 років стажу.