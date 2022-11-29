Повышение пенсии в 2023 году: что нужно знать

Пенсионерам в 2023 году на существенные повышения рассчитывать не стоит

Украинцев в декабре ожидает повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это повлечет за собой рост сразу нескольких видов выплат. Но в 2023 году ситуация на пенсионном поприще ожидается иная.

Согласно имеющимся данным, повышения прожиточного минимума на 2023 год не запланировано. Рассчитывать на повышение пенсий украинцы смогут только в марте во время индексации. Как отмечали в министерстве социальной политики, если ситуация в стране улучшится, деньги могут быть направлены на соцвыплаты дополнительно.

Что известно про обеспечение пенсий на 2023 год

Обеспечение пенсий и других социальных выплат, включая оплату работы сотрудников госучреждений, будет происходить при помощи средств международного сообщества. Деньги на соцнужды Украины уже выделили в ЕС, США, Канаде, Международном банке реконструкции и развития. Часть из них — прямые транши помощи, а часть — в виде облигаций. В бюджете Украины на пенсии запланированы 233 млрд грн.

Какого повышения ожидать во время индексации

Индексаций пенсий будет проведена в марте. Ожидается, что повышение не превысит 2-3%. Денег, выделенных на соцвыплаты, пока не хватает для серьезного повышения пенсий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме отсутствия нескольких вариантов повышения пенсий, в Украине меняются в 2023 году и требования к стажу. Чтобы выйти на покой в 60 лет нужно будет иметь 30 лет стажа.