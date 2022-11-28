Часть пенсионеров может получить серьезную надбавку: кого это касается и как получить
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Более 50 тысяч пенсионеров имеют право на надбавку к пенсии
С началом декабря в Украине ожидается плановое повышение размера пенсионных выплат в связи с ростом прожиточного минимума, однако существует категория граждан, которая может получать надбавки к пенсиям вне зависимости от плановых мероприятий.
Как пишет издание "На пенсии", ссылаясь на слова начальника Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктории Поляковской, в Украине граждане, проживающие в горных населённых пунктах, имеют право на надбавку к пенсии в размере 20%.
"С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Так как наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус. Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", — рассказала Поляковская.
При этом она отметила, что данная норма закона применима и к лицам, которые были вынуждены переехать из-за войны в горную местность. Сообщается, что согласно данным Пенсионного фонда, в настоящее время из 250 тысяч пенсионеров Закарпатской области в горных населенных пунктах проживают 53 тысяч и получают надбавки.
Как получить надбавку к пенсии
Для того чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны:
- получить статус жителя на территории горного населенного пункта
- получить соответствующее удостоверение.
Чтобы заиметь данный статус и удостоверение, украинцам нужно обратиться либо местные органы власти, либо в Центр предоставления административных услуг.
Как сообщалось, в Украине с 1 декабря вырастет и минимальная пенсия. Но не только — повышение запланировано еще для ряда категорий пенсионеров.