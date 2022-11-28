Часть пенсионеров может получить серьезную надбавку: кого это касается и как получить

Более 50 тысяч пенсионеров имеют право на надбавку к пенсии

С началом декабря в Украине ожидается плановое повышение размера пенсионных выплат в связи с ростом прожиточного минимума, однако существует категория граждан, которая может получать надбавки к пенсиям вне зависимости от плановых мероприятий.

Как пишет издание "На пенсии", ссылаясь на слова начальника Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктории Поляковской, в Украине граждане, проживающие в горных населённых пунктах, имеют право на надбавку к пенсии в размере 20%.

"С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Так как наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус. Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", — рассказала Поляковская.

При этом она отметила, что данная норма закона применима и к лицам, которые были вынуждены переехать из-за войны в горную местность. Сообщается, что согласно данным Пенсионного фонда, в настоящее время из 250 тысяч пенсионеров Закарпатской области в горных населенных пунктах проживают 53 тысяч и получают надбавки.

Как получить надбавку к пенсии

Для того чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны:

получить статус жителя на территории горного населенного пункта

получить соответствующее удостоверение.

Чтобы заиметь данный статус и удостоверение, украинцам нужно обратиться либо местные органы власти, либо в Центр предоставления административных услуг.

Как сообщалось, в Украине с 1 декабря вырастет и минимальная пенсия. Но не только — повышение запланировано еще для ряда категорий пенсионеров.