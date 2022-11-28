Частина пенсіонерів може отримати серйозну надбавку: кого це стосується та як отримати

Понад 50 тисяч пенсіонерів мають право на надбавку до пенсії

З початком грудня в Україні очікується планове підвищення розміру пенсійних виплат у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак існує категорія громадян, яка може отримувати надбавки до пенсій незалежно від планових заходів.

Як пише видання "На пенсії", посилаючись на слова начальника Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторії Поляковської, в Україні громадяни, які мешкають у гірських населених пунктах, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 20%.

"З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно в переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус. Законом передбачено встановлену надбавку до пенсій 20% від основного розміру пенсій", — розповіла Поляковська.

При цьому вона зазначила, що ця норма закону може бути застосована і до осіб, які були змушені переїхати через війну до гірської місцевості. Повідомляється, що згідно з даними Пенсійного фонду, наразі із 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області у гірських населених пунктах проживають 53 тисячі та отримують надбавки.

Як отримати надбавку до пенсії

Для того, щоб отримати цю надбавку, пенсіонери повинні:

отримати статус мешканця на території гірського населеного пункту;

одержати відповідне посвідчення.

Щоб отримати цей статус і посвідчення, українцям потрібно звернутися або до місцевих органів влади, або до Центру надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, в Україні з 1 грудня зросте мінімальна пенсія. Але не лише підвищення заплановано ще для низки категорій пенсіонерів.