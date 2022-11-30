Українці можуть отримувати пенсії з відстрочкою: що для цього потрібно та як це вплине на виплати

Про своє бажання отримувати пенсію пізніше громадянин одразу після набуття ним 60-річного віку повинен повідомити представництва ПФУ

Представники Пенсійного Фонду України пояснили, чи мають літні українці право відмовитися від призначення пенсійних виплат у 60 років та почати отримувати їх пізніше. Крім того, підняли й питання того, чи впливатиме ця відстрочка на розміри пенсій в подальшому.

Як пояснили у пресслужбі ПФУ, згідно з чинним українським законодавством громадяни, які набули право на отримання пенсій за віком, проте, досягнувши цього віку, прийняли рішення працювати далі, можуть заявити про своє бажання отримувати виплати пізніше. Такі пенсії виплачуватимуться вже з урахуванням додатково набутого страхового стажу. Тобто, якщо пенсія призначається з відстрочкою, то її розмір однозначно стане більшим.

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Заявити про своє бажання щодо призначення пенсії пізніше, громадянин повинен повідомити про це представників ПФУ, після чого відповідна інформація та дані про стразовий стаж з'являться у Реєстрі застрахованих осіб. пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

"Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, – у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше. Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, – пенсія призначається з дня звернення", — пояснюють у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у рамках збільшення прожиткового мінімуму у грудні, деякі види пенсійних видів також стануть більшими — кого торкнеться підвищення.