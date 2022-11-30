Украинцы могут получать пенсии с отсрочкой: что для этого нужно и как это повлияет на выплаты

О своем желании получать пенсию позже гражданин сразу после обретения им 60-летнего возраста должен сообщить представительству ПФУ

Представители Пенсионного Фонда Украины объяснили, имеют ли пожилые украинцы право отказаться от назначения пенсионных выплат в 60 лет и получать их позже. Кроме того, подняли и вопрос того, будет ли эта отсрочка влиять на размеры пенсий в дальнейшем.

Как пояснили в пресс-службе ПФУ, согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые получили право на получение пенсий по возрасту, однако, достигнув этого возраста, приняли решение работать дальше, могут заявить о своем желании получать выплаты позже. Такие пенсии будут выплачиваться уже с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа. То есть, если пенсия назначается с отсрочкой, то ее размер однозначно станет больше.

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Заявить о своем желании по назначению пенсии позже, гражданин должен сообщить об этом представителям ПФУ, после чего соответствующая информация и данные о стразовом стаже появятся в Реестре застрахованных лиц. пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.

"Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, – в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже. Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, что наступает за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. со дня обращения", — объясняют в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, в рамках увеличения прожиточного минимума в декабре, некоторые виды пенсионных видов также станут больше — кого коснется повышения.