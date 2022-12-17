"Були без досвіду, стали професіоналами": боєць ЗСУ оцінив прогрес української армії

Українська армія кардинально змінилася від початку повномасштабного вторгнення. Але військовим, які беруть участь у боях з перших днів, неодмінно потрібен відпочинок.

Війна в Україні, розпочата російською федерацією, триває вже 297 днів. За цей час Сили оборони нашої країни пройшли чимало трансформацій, і навіть невмілі бійці здобули безцінний бойовий досвід.

В ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" заступник командира роти 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади та за сумісництвом відомий український журналіст Ярослав Галас розповів про те, як саме змінилися українські воїни.

За його словами, моральний дух українських воїнів, як і раніше, на висоті і жодні обстріли ворога його не в змозі зіпсувати. Проте, втома є. Особливо це помітно по захисникам, які перебувають у зоні бойових дій з початку війни. Більшість із них — це мобілізовані, які не мали ніякого армійського, а тим паче бойового досвіду.

"Якщо на початку ці люди часто не розуміли, куди потрапили і що від них чекають, зараз вони чітко знають, де перебувають і що мають робити. Більше того, допомагають освоїтися новобранцям, які приходять в частини в ході мобілізації. Тому зараз ЗСУ з досвідченими і загартованими у боях за останні 10 місяців бійцями нагадують професійну армію", — зазначив майор Галас.

Також він порівняв ЗСУ 2014 року і зараз, наголосивши, що за вісім років видно величезну різницю. У лавах української армії побільшало молодих офіцерів, які вступили до військових вишів після 2014 року, чітко усвідомлюючи, що хочуть присвятити своє життя службі в армії країни, що воює.

"Ці мотивовані і добре навчені люди — найздоровіше ядро наших Збройних Сил. Це їхнє майбутнє. Пройшовши через такі масштабні бойові дії, яких не було на планеті після Другої світової війни, ЗСУ стануть найсильнішою армією Європи", — резюмував журналіст.

Щодо прогнозу після закінчення війни, то Ярослав Галас не зміг дати чіткої відповіді. Коли він ішов у військкомат на початку повномасштабного вторгнення, то ставив собі умовний термін в один рік, проте зараз він сумнівається, що війна зможе завершитися до лютого 2023 року. Мобілізованим, які на фронті з перших днів, буде складно залишатись і далі на службі — їм необхідний хоча б невеликий відпочинок, щоб побачити рідних та переключити мозок від війни. Але це питання вирішується поки що важко.

"На жаль, це питання вирішується дуже специфічно, залежно від позиції чи настроїв командирів, тому що "совок" не зовсім зник із нашої армії", — підсумував заступник командира роти.

Нагадаємо, що 1 грудня ВР ухвалила закон про те, щоб спростити надання військовослужбовцям короткочасних відпусток на строк до 10 днів на період дії військового стану. Але станом на 17 грудня закон все ще не підписаний президентом і, відповідно, не набрав чинності.

"Але навіть після набуття ним чинності ситуація, думаю, не зміниться кардинально. І для цього є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини", — упевнений Ярослав Галас.

Раніше ми розповідали про те, що ЗСУ можуть звільнити до Нового року два важливих міста на Херсонщині. Не зважаючи на втому, боротьба триває і українські воїни сповнені рішучості та прагнуть вигнати ворога з рідної землі.